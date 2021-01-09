ترامب يبحث بناء منصته الخاصة بعد حذف حسابه على تويتر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائيًا يوم الجمعة خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مئات من أنصاره لمبنى الكونجرس يوم الأربعاء.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" نشر ترامب تغريداته الأخيرة على حساب الرئيس بعد أن حظرت شركة تويتر حسابه الشخصي.