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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: تبون سيعود إلى ألمانيا لمتابعة العلاج وقد يجرى عملية جراحية

السبت 09/يناير/2021 - 02:54 ص
تبون
تبون
وكالات
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نقلت الصحف الجزائرية عن مصدر مطلع، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيعود قريبا إلى ألمانيا لمتابعة العلاج أو "إجراء عملية جراحية طفيفة على مستوى الرجل إن استدعى الأمر ذلك".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" نفلا عن وسائل أعلام الجزائر أوضح المصدر أن الجبيرة التي وضعها الطاقم الطبي الألماني على رجل الرئيس الجزائري كانت بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف: "ليس هناك داع للقلق، فقد كان للرئيس منذ عودته نشاطات مكثفة، وتأجيل علاج قدمه دليل على أن الحالة ليست مستعجلة طبيا".

وكان التلفزيون الجزائري الرسمي أعلن في 29 ديسمبر أن الرئيس تبون عاد إلى البلاد "سالما معافى" بعد تلقيه العلاج من "كوفيد-19" بأحد المستشفيات الألمانية.

وأثار غياب تبون منذ نهاية أكتوبر تكهنات بخصوص قدرته على إكمال ولايته الأولى.

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