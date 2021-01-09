ليبيا.. انفجار محطة وقود فى منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس

أفاد موقع «بوابة الوسط» الليبي، باندلاع حريق واسع في محطة وقود بمنطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.ونقل الموقع عن مصدر، أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا، لافتًا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق.ورجح المصدر، أن سبب الحريق «شرارة كهربائية»، تسببت في اشتعال النار في ناقلة وقود كانت تفرغ حمولتها.