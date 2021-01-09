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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سوريا: تسجيل 95 إصابة بكورونا

السبت 09/يناير/2021 - 04:36 ص
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
وكالات
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استقر عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة السورية دون المئة إصابة.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان: "تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 25 في دمشق و18 في طرطوس و15 في حمص 15 في اللاذقية ما يرفع العدد الإجمالي إلى 12179، كما تم تسجيل شفاء 65 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5889".

وأضاف بيان الوزارة أنه تم "تسجيل وفاة 8 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 763 ".

يشار إلى ان عدد الحالة المسجلة يوميا بفيروس كورونا منذ مطلع العام ثبت دون المئة إصابة يوميا.

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