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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: تسجيل 1543 إصابة جديدة بكورونا

السبت 09/يناير/2021 - 03:35 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المغربية 1543 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 1597 أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 450221 إصابة منذ ظهور أول حالة في مارس.

كما سجلت 40 وفاة جديدة ارتفاعا من 27 حالة أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7685 حالة.

وقالت الحكومة المغربية إنها أقرت اللقاح الذي طورته شركة أسترا زينيكا مع جامعة أكسفورد للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت إن عملية التطعيم قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر، وإن الأولوية في المرحلة الأولى لمن هم في الصفوف الأمامية مثل رجال الأمن والصحة والتعليم.

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