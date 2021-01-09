رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليزا موركوفسكى أول عضو جمهورى بمجلس الشيوخ تدعو إلى استقالة ترامب

السبت 09/يناير/2021 - 02:25 ص
ليزا موركوفسكي
ليزا موركوفسكي
وكالات
طباعة
أصبحت السيناتور عن ولاية ألاسكا ليزا موركوفسكي، أول عضو جمهوري في مجلس الشيوخ تدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستقالة بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول.

وقالت «موركوفسكي» لصحيفة «أنكوراج ديلي نيوز»، التي تصدر في ألاسكا: «أريده أن يستقيل، أريده أن يخرج من البيت الأبيض.. لقد تسبب في ما يكفي من الضرر».

وجاءت تصريحاتها في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون في الكونجرس ما إذا كانوا سيطرحون مواد العزل على مجلس النواب للتصويت عليها، بعدما اقتحم مثيرو شغب مؤيدون لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.

ويبدو أن عملية العزل تحظى بدعم متزايد في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ولكن ليس في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة الموسيقار الكبير خالد فؤاد

«البيئة» تكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بأسيوط

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

عبدالله جمعة يكذب فاروق جعفر (صورة)

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

ليفربول يفوز على أستون فيلا 4-1 فى كأس الاتحاد الإنجليزى

بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على بايرن ميونخ 3-2 فى الدورى الألمانى

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

أيام زمان

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

بسبب قبلة عماد حمدى.. غيرة وزعل بين محمد فوزى ومديحة يسرى وصديقه عز الدين ذوالفقار

«عاملة زي البغبغان».. هكذا أبكى إسماعيل ياسين هند رستم

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

تحفة فنية.. قصة تشيخوف المباغتة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن