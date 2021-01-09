زعيم كوريا الشمالية يصف الولايات المتحدة بـ«العدو الأكبر» لبلاده

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أنّ الولايات المتّحدة هي «العدو الأكبر» لبلاده، حسبما نقلت عنه السبت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة.وقال «كيم»، في اجتماع للحزب الحاكم، وفقًا للوكالة: «إنّ بيونج يانج يجب أن تُركّز وتتطوّر»، واصفًا الولايات المتحدة بأنها «أكبر عقبة أمام ثورتنا وأكبر أعدائنا».