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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب يدعو لعزل ترامب

السبت 09/يناير/2021 - 02:18 ص
أدام شيف
أدام شيف
وكالات
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دعا رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي أدام شيف، أعضاء الكونجرس إلى التحرك لعزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن السلطة على خلفية حادث اقتحام الكابيتول.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال شيف، في بيان في إشارة إلى اقتحام مقر الكونجرس من قبل مجموعة كبيرة من أنصار ترامب يوم 6 يناير: "في الوقت الذي كنا نؤدي فيه واجباتنا، حث الرئيس الأمريكي، في عملية عديمة الضمير للتحريض على التمرد والانتفاضة، حشدا عنيفا على مهاجمة الكابيتول".

واعتبر شيف أن ترامب "ارتكب أسوأ جريمة" ضد الولايات المتحدة ودستورها حتى اليوم من خلال "تحريضه على هذا التمرد"، مشددا على أن "خطورة سوء استغلاله للسلطة ستزداد ولن تنخفض خلال الفترة المتبقية لسريان صلاحياته".

وأضاف: "على الكونجرس أن يتحرك لإطلاق عملية العزل باعتبارها الآلية الوحيدة المتواجدة في حدود سلطتنا لإبعاد رئيس انتهك علنا بشكل متكرر الدستور وعرض دولتنا لخطر بالغ".

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.

وعلى خلفية هذه الأحداث أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونجرس لعزل الرئيس عن السلطة بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين.

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