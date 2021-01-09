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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة الموسيقار الكبير خالد فؤاد

السبت 09/يناير/2021 - 02:06 ص
الموسيقار خالد فؤاد
الموسيقار خالد فؤاد
دعاء عبد المقصود
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أعلنت المطربة مي فاروق خبر وفاة الموسيقار الكبير خالد فؤاد، عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله.. صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمه بيننا الله يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك في الجنه ونعيمها".

يذكر أن خالد فؤاد موسيقار وقائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لكبار النجوم ولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية منها بنت من شبرا وسهرة شريعي وعفاريت السيالة وريا وسكينة وألف ليلة وليلة ويوم الكرامة وأحلام عادية وعدد من الأعمال الدرامية والفنية لكبار المطربين.

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