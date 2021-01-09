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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتحاد عمالى أمريكى: ترامب إهانة لكل عضو نقابى وهو خطر واضح وقائم

السبت 09/يناير/2021 - 02:05 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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دعا اتحاد عمالي أمريكي يضم أكثر من 50 نقابة تمثل ما يزيد على 12.5 مليون عامل إلى استقالة الرئيس دونالد ترامب أو عزله من منصبه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" ذكر المجلس العام للاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية في بيان، أن ترامب يمثل "إهانة لكل عضو نقابي وهو خطر واضح وقائم أمام أمتنا وجمهوريتنا. عليه أن يستقيل أو ينبغي عزله من المنصب على الفور".

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قائمة من 200 مشرع في الكونجرس الأمريكي يؤيدون التحرك الهادف إلى عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي تنتهي صلاحياته يوم 20 يناير.

وكانت هذه القائمة للمشرعين تشمل حتى الجمعة جمهوريا واحدا فقط في الكونجرس وهو النائب من ولاية إيلينوي، أدام كيسنجر، لكن لاحقا أعلن السيناتور من ولاية نيبراسكا، بين ساس، أنه سيدعم أي إجراء لإقصاء ترامب عن السلطة لأنه "انتهك قسمه الذي أداه عند تولي المنصب".

ويوم الخميس، أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونجرس لعزل الرئيس عن السلطة.

ويأتي ذلك على خلفية أحداث الكونغرس، إذ اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

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