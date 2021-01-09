بيلوسى: مجلس النواب يستعد للمضى فى مساءلة ترامب

أفادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بأنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد "للاستعداد للمضي قدما في مساءلة الرئيس دونالد ترامب ما لم يقدم استقالته".وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قالت في بيان عن اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب: "يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور... سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات... نواصل مداولاتنا باحترام كبير".وأطلق المشرعون الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي حراكا من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فورا، في ظل أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء.في المقابل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري يوم الجمعة إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.