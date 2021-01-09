الرئيس التونسى يدعو للنظر فى فرض حجر شامل بالمناطق الأكثر انتشارًا لـ كورونا

دعا رئيس التونسي قيس سعيد اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، للنظر في إمكانية فرض حجر صحي شامل بالمناطق التي تشهد انتشارًا سريعًا للفيروس.واعتبر الرئيس التونس- خلال لقائه وزير الصحة فوزي مهدي وأعضاء اللجنة العلمية بقصر قرطاج- أن الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس "كورونا" لم تحقق هدفها بسبب تراخي المواطنين، مستنكرًا عدم تطبيق حظر التجوال ومنع التجمعات بعدد من المناطق ما تسبب في انتشار الفيروس.وطالب سعيد بضرورة فرض تطبيق الإجراءات المتخذة من طرف اللجنة العلمية؛ لمنع تفشي الفيروس على غرار ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واحترام حظر التجوال.