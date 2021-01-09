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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكى يعتزم التحدث إلى بايدن لـ«بحث التهدئة»

السبت 09/يناير/2021 - 04:30 ص
كيفين مكارثي
كيفين مكارثي
وكالات
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قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، إنه يعتزم التحدث مع الرئيس المنتخب جو بايدن لبحث سبل توحيد البلاد.

وذكر النائب «مكارثي»، في بيان، أنه يسعى إلى الاتصال بالرئيس المنتخب اليوم الجمعة للتحدث معه لبحث سبل العمل المشترك لتهدئة الأجواء، وتوحيد البلاد لحل التحديات التي تواجهها أمريكا، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

يأتي تصريح «مكارثي» في أعقاب اقتحام عدد من مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، في حادثة أثارت ردود فعل واسعة.

يذكر أن 4 أشخاص قتلوا من ضمنهم امرأة أطلق عليها النار قبل أن تتمكن السلطات وأجهزة إنفاذ القانون من استعادة السيطرة على المبنى الذي يعتبر أحد أكثر المباني الأيقونية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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