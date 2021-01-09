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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

النجمة نجلاء بدر تنفى وجود خلافات بينها وبين مى عمر

السبت 09/يناير/2021 - 02:55 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
احمد عارف
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نفت النجمة نجلاء بدر، ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية حول وجود خلاف بينها وبين الفنانة مي عمر في كواليس مسلسل «نسل الأغراب».

وصرحت «بدر»، لـ«الدستور» أنها تجمعها بمي عمر علاقة ود وصداقة، ولا توجد خلافات بينهما منذ بداية عملهما سويًا في تصوير مسلسل «لؤلؤ».

وكشفت «بدر»، أنها حققت مع مي عمر عدة نجاحات في ثلاثة أعمال درامية، هي «حكاية حياة» و«الفتوة» ومسلسل «لؤلؤ»، ومن المقرر أن يتعاونا سويًا في مسلسل «نسل الأغراب» في شهر رمضان المقبل مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

وتشارك نجلاء بدر مع مي عمر في مسلسل «لؤلؤ»، والذي يقدم طريقة مميزه في عالم الدراما المتنوعة ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

وتدور قصة المسلسل حول شخصية «لؤلؤ» التي عاشت طفولة صعبة، حيث كانت تعيش في دار أيتام، وتظهر الأحداث قصة صعودها في المجال الفني لتصبح فيما بعد واحدة من ألمع نجوم الغناء.

مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشروبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وهدير عبد الناصر، ومحمد مهران وأحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

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