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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع من الحوثيين فى الجوف

السبت 09/يناير/2021 - 01:16 ص
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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أعلن الجيش اليمني التابع للرئيس عبدربه منصور هادي أنه تمكن من استعادة بعض المواقع التي سيطر عليها الحوثيون في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن مصادر ميدانية أن "قوات الجيش نفذت صباح اليوم، عملية استدراج لعناصر حوثية في مواقع بير عزيز الاستراتيجية في مديرية خب والشعف شرقي الجوف".

وأضافت: "أسفرت عملية الاستدراج الناجحة عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، إضافة إلى تدمير آليات وعربات قتالية كانت قادمة من مدينة الحزم، واستعادت القوات 3 آليات بما فيها من عيارات وأسلحة متنوعة".

وأكد رئيس عمليات قوات حرس الحدود وقائد لواء الحسم في الجيش اليمني، العميد هادي حمران الجعيدي "تحقيق الجيش تقدما جديدا في منطقة بيِر عزيز خلال العملية، حيث استعاد سلسلة الجبال المعترضة المطلة على المنطقة".

وأشاد القائد العسكري بـ "الدور الكبير والفعال لمقاتلات التحالف العربي"، مشيرا إلى "استهدافها تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت قادمة من مدينة الحزم".

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