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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تحدد موعد دخول خبرائها للصين للتحقيق بمنشأ كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 06:33 ص
أدهانوم جيبريسوس
أدهانوم جيبريسوس
وكالات
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يتوقع تحديد مواعيد السفر إلى الصين للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، الأسبوع المقبل، في مهمة طال انتظارها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" كان تيدروس قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لأن الصين لم تأذن بعد بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في الحالات المبكرة لـ COVID-19.

ويُعتقد أن الفيروس ظهر لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019. ومنذ ذلك الحين انتشر على مستوى العالم وأصاب ما يقرب من 88 مليون شخص وقتل حوالي 1.9 مليون.

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