رسالة محبة.. المسلمون يحتفلون مع الأقباط بعيد الميلاد المجيد (صور)

«كلنا واحد» هكذا تعودنا وتربينا، لم تفرقنا عقيدة، ولم تنل منا فتنة، فالمسلمون والأقباط على قلب رجل واحد، يظهر معدنهم الأصيل في المحن والأفراح والأعياد، ففي كل مناسبة تجدهم مترابطين مجتمعين ليقتسموا الفرحة فيما بينهم بكل حب ومحبة وسلام.يقول فوزي ناصيف، مسؤول عن فريق شباب المطرانية العذراء: «تعودنا كل عيد أن نلتقي في الكنيسة بمدينة السادس من أكتوبر، لنتبادل التهاني ونتناول الكعك، وتلتقط الصور التذكارية التي نعيش على ذكراها حتي يوم العيد الذي يليه، لكن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا كان هناك توصيات بعدم التجمعات داخل المطرانية خوفًا علي صحتنا، ولكن قررنا الذهاب إلى شارع مصر بالهواء الطلق؛ ونظرًا لاتساع المكان الذي يسمح بتواجدنا».وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «على الفور أرسلنا دعوات لأصدقائنا المسلمين لنلتقي بهم ونأكل الكعك والبسكويت ونتبادل التهنئة، وقبلوا الدعوة بفرحة عامرة، وقضينا سويًا وقتًا طيبًا في ظل شتوي دافئ وشمس ساطعة وكأن الطبيعة كلها تحتفل معنا بعيد الميلاد المجيد».