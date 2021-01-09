الإمارات تسجل تراجعًا طفيفًا فى إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 2950 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأظهرت الأرقام تراجعًا طفيفًا من ناحية الإصابات والوفيات، إذ أعلن امس عن تسجيل 2988 إصابة و5 حالات وفاة بالفيروس.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 224704 منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 697.وتماثلت للشفاء 2218 حالة جديدة لمصابين بكورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في البلاد 201396 حالة.