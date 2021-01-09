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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

ليفربول يفوز على أستون فيلا 4-1 فى كأس الاتحاد الإنجليزى

السبت 09/يناير/2021 - 12:59 ص
ليفربول
ليفربول
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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق الفوز على مضيفه أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما، بملعب فيلا بارك في اطار منافسات الدور الثالث (64) لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 65 بعد أن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليعدل اتجاه جسده ويسدد كرة أرضية قوية عانقت شباك أستون فيلا وتم استبداله في الدقيقة 74 بعد ان قدم اداء مميزا لاراحته، بينما أضاف ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 4 و63، وسجل فينالدوم هدفا في الدقيقة 60، بينما احرز لوي باري هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 41.

وشارك أستون فيلا بفريق الشباب بسبب تفشي فيروس كورونا في النادي وغلق مقر التدريبات وإبعاد الفريق الأول عن المران حتى ظهور نتائج مسحات كورونا الجديدة.

وفِي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الدور من كأس الاتحاد الإنجليزي حقق وولفرهامبتون الفوز على ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف سجله اللاعب اداما تراوري في الدقيقة 35.

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