«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

تناولت السينما العالمية حياة المسيح في أفلام سينمائية عديدة، حتى أنه في الفترة من عام 1879 إلى عام 1907، أنتج ما يقارب من سبعة عشر فيلمًا سينمائيًا عن المسيح.لكن أول فيلم سينمائي كان بعنوان "حياة وآلام المسيح" للأخوين لوميين، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرُا.واختلفت وجهات نظر المخرجين في اختيار شخصية الفنان الذي يجسد شخصية المسيح عليه السلام، فكان في أغلب الأحيان يتم اختيار ممثل وفنان كبير، على أن يتناسب عمره مع تقديم الشخصية، وكان من بين هؤلاء ماكس فون سيدو في فيلم "أجمل قصص محاكاة"، وجفري هنتر في فيلم "ملك الملوك"، كما أن البعض اختار فنانين جيدين يعملون لأول مرة في السينما لأداء هذه الشخصية مثل تيد نيللي في فيلم "السيح المسيح نجم خارق" عام 1973. حسبما ورد في كتاب " الأديان على شاشة السينما" للناقد السينمائي محمود قاسم.واتجهت السينما إلى تصوير حياة المسيح منذ بداية صناعتها، لكن في السنوات العشر الأولى من القرن العشرين ظهرت أفلام عديدة عن رسالته، ثم لعب روبرت هندرسون دورا بارزًا في فيلم "من مزود الصليب"، وفي عام 1915 ظهر جورج فيشر في فيلم "حضارة" عام 1915، وجسد أيضًا شخصية المسيح الفنان هيواررد جاي.