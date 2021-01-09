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السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 9-1-2021

السبت 09/يناير/2021 - 05:06 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم السبت 9-1-2021، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية، وفقًا للتقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 4.23 جنيه للشراء وللبيع 4.29، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية.

على المستوى المحلي، استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، كما ارتفع سعره أمام الجنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 9-1-2021

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

جدير بالذكر، أن الدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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