سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 9-1-2021

يقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم السبت 9-1-2021، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية، وفقًا للتقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.محليًا، بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 4.23 جنيه للشراء وللبيع 4.29، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية.على المستوى المحلي، استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، كما ارتفع سعره أمام الجنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.جدير بالذكر، أن الدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.