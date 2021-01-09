هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

واجه الفنان مصطفى شعبان عدة أقاويل ترددت حول خلافات وحرب خفية بينه وبين الفنان أحمد السقا، كونه يشكل له عقدة نفسية.ورد مصطفى شعبان في برنامج "عقد النجوم" وقال، إنه لا توجد بينه وبين الفنان أحمد السقا أي خلافات شخصية، ولا يشكل له عقدة نفسية كما يثار، ولفت إلى أن هذه الإشاعات انتشرت في فترات سابقة في بعض الصحف المصرية.كما لفت في حوار صحفي له بجريدة "الجريدة"الكويتية، أنه لا يثير أي مشاكل بينه وبين الفنانين، قال: "إنها اتهامات ساذجة ومجرد شائعات يعشق البعض ترديدها. ما من خلاف بيني وبين أحد وما يثار ليس إلا محاولة للإيقاع بيني وبين زملائي".وكان الفنان مصطفى شعبان قد نُسب إليه تصرّح في بداية مسيرته، وتقديمه بعض الأفلام السينمائية من نوعية الأكشن، أن هذا النوع السينمائي لم يعد حكرّا على الفنان أحمد السقا، لكنه رد على ذلك، وقال، "لم يحدث أن قلت مثل هذا الكلام، لكنه كان مجرد «مانشيت ساخن» اختاره الصحفي الذي أجرى معي الحوار رغم أنه لم يرد ذكر السقا في متن الحوار، وعندما راجعت الصحافي بعد النشر أكد لي بأنه استخدمه رغبة منه في جعل الموضوع أكثر إثارة، غير أن هذا الأمر لم يؤثر على علاقتي بأحمد الذي تفهّم بالطبع ما حدث".وأكد "شعبان" على أن الفنان أحمد السقا له فضل كبير عليه، كما أنه تجمعه به علاقة صداقة قوية.