إسبانيا تسجل أكبر ارتفاع يومى بإصابات كورونا منذ أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر ارتفاع يومي منذ شهر أكتوبر الماضي.وجاء في بيان الوزارة: " أنه تم تسجيل 25456 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2050360".وتعتبر إسبانيا الدولة الـ10 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 2 مليون حالة وكذلك الـ10 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 50 ألف حالة وفاة.