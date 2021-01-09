بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على بايرن ميونخ 3-2 فى الدورى الألمانى

حول بوروسيا مونشجلادباخ تأخره بهدفين من ضيفه بايرن ميونخ إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما، بملعب بروسيا بارك، في افتتاح الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني.وتقدم بايرن ميونخ بهدفين في الدقيقتين (20 و26) عن طريق كل من روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء وليون جوريتسكا، ورد مونشجلادباخ بثلاثة أهداف في الدقائق (36 و45 و49) عن طريق كل من جوناس هوفمان (هدفان) وفلوريان نيوهاوس (هدف).الفوز رفع رصيد بوروسيا مونشجلادباخ إلى 24 نقطة في المركز السابع، ورغم الهزيمة ظل بايرن ميونخ في الصدارة مؤقتا برصيد 33 نقطة في انتظار نتائج المباريات الأخرى في الجولة.