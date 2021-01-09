تونس تسجل 56 وفاة و2649 إصابة جديدة بكورونا
السبت 09/يناير/2021 - 12:09 ص
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و108 حالات.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 2649 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 154 ألفًا و903 حالات.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 2649 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 154 ألفًا و903 حالات.