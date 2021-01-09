«لا لمجدى شطة».. تريند جديد يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

أعلن مطرب المهرجانات مجدي شطة، أنه يستعد الفترة الحالية للمشاركة في اختبارات الأصوات الجديدة بنقابة المهن الموسيقية، والتي من المُفترض انطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وتصدر تريند «لا لمجدي شطة في النقابة» مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا «تويتر»، مؤكدين رفضهم التام لحصول مجدي شطة على عضوية المهن الموسيقية.وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد نظمت لجنة اختبارات الأصوات الجديدة، لمنحها عضويتها من عدمه، وذلك في نهاية شهر أكتوبر الماضي.وضمت لجنة تحكيم اختبارات الموسيقيين كلًا من صلاح الشرنوبي، وأمجد العطافي، ومحمد ضياء الدين، وسامي الحفناوي، وجيهان مرسي، وعلاء سلامة.وخضع للاختبارات كل من عمر كمال، وحسن شاكوش، وفريق المدفعجية، وبعض مطربي المهرجانات أبرزهم كزبرة وحنجرة.