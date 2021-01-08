رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1009 مخالفة مرورية متنوعة على مدار يومين فى أسوان

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:48 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسق مع ضباط إدارة المرور، حملة مرورية موسعة على مدار يومين، أسفرت عن ضبط 1009 مخالفة مرورية متنوعة.

وجاءت المخالفات كالتالي (3) دراجة نارية، وتروسيكل دون تراخيص، والتصالح الفوري في 187 مخالفة، وتحرير 350 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 132 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة تجاوز حد السرعة، تحرير 144 مخالفة متنوعة.

كما أنه مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم فحص (50) قائد سيارة بكمين أبوسمبل، وغرب أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي (حشيش وبانجو وافيون الترامادول).

وتحررت لمحاضر اللازمة للمخالفين، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم.

موضوعات متعلقة

«البيئة» تكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بأسيوط

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد الباز: «اتفاق العلا» مصالحة باردة مع قطر.. المصريون لن ينسوا ما حدث

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

الصحة: 1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و56 حالة وفاة

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

بوروسيا مونشنجلادباخ يفوز على بايرن ميونخ 3-2 فى الدورى الألمانى

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

أيام زمان

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

بسبب قبلة عماد حمدى.. غيرة وزعل بين محمد فوزى ومديحة يسرى وصديقه عز الدين ذوالفقار

«عاملة زي البغبغان».. هكذا أبكى إسماعيل ياسين هند رستم

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

تحفة فنية.. قصة تشيخوف المباغتة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن