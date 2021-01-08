ضبط 1009 مخالفة مرورية متنوعة على مدار يومين فى أسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسق مع ضباط إدارة المرور، حملة مرورية موسعة على مدار يومين، أسفرت عن ضبط 1009 مخالفة مرورية متنوعة.وجاءت المخالفات كالتالي (3) دراجة نارية، وتروسيكل دون تراخيص، والتصالح الفوري في 187 مخالفة، وتحرير 350 مخالفة غرامة ونش، بالإضافة إلى سحب تراخيص 132 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة تجاوز حد السرعة، تحرير 144 مخالفة متنوعة.كما أنه مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم فحص (50) قائد سيارة بكمين أبوسمبل، وغرب أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي (حشيش وبانجو وافيون الترامادول).وتحررت لمحاضر اللازمة للمخالفين، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم.