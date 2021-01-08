52 إصابة كورونا منذ بداية يناير بمستشفيات الوادى الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا بالمحافظة 52 شخصًا حتى الآن، وإجمالي الوفيات 5 حالات منذ بداية يناير وحتى هذه اللحظة، بناء على البيان الصادر من لجنة إدارة أزمة كورونا المشكلة بقرار محافظ الوادي الجديد، وبرئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الإقليم.ووجه «الزملوط» بتكثيف عمل لجان المرور اليومية على المستشفيات لتقييم ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية ورصيد أسطوانات الأكسجين والذي تم دعمه بإحتياطي يكفي لمدة ١٥ يومًاَ، وكفاءة شبكات الغاز على مستوى المحافظة، ورفع تقارير يومية بالموقف للجنة الأزمة الرئيسية.وأضاف محافظ الإقليم، أنه سيتم تفعيل مبادرة العزل المنزلي التي أطلقتها وزارة الصحة لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال ٢٥ فريق طبي مدرب على مستوى المحافظة.وشدد «الزملوط» على الالتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة بالأماكن العامة لعدم التعرض للعقوبات التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار الفيروس، ومواصلة إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية، وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز.