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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 15 طن مخلفات وقمامة فى حملة نظافة بـ وسط المنيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:43 م
حملة نظافة
حملة نظافة
المنيا ـ على حسين
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نظم حي وسط مدينة المنيا حملة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة لتوفير بيئة صحية والحد من إنتشار الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا المستجد تم خلالها رفع 15 طن مخلفات وقمامة.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا إن، هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من شوارع وأحياء المدينة ومداخل القرى لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من إنتشار الأمراض والأوبئة وتنفيذًا للإجراءات الوقائية والأحترازية لمكافحة إنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.

أضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية فضت أحد الأفراح بقرية البرجاية بعد ورود بلاغات وشكاوى من المواطنين حيث تم التوجه لمكان الفرح وفضه وإزالة السرادق المقام وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئولين عن إقامة الفرح لمخالفتهم تعليمات مجلس الوزراء ومحافظ المنيا بعدم وجود تجمعات منعا لأنتشار فيروس كورونا.
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة
حملة نظافة

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