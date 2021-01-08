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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بالليزر والتقطيع.. «فريد» يبدع فى تصميم اللوحات الفنية (صور)

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:32 م
تصميم اللوحات الفنية
تصميم اللوحات الفنية
أريج الجيار
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لم تكن دراسته متعلقة بشغفه، لكنه اختار أن ينخرط وراء حلمه في تقطيع الخشب، وتمحور حلمه نحو الليزر والمنشار، تلك الأدوات التي مكنته من عمل لوحات فنية، وطور ذاته بالتعليم عبر «اليوتيوب»، ولم تمنعه عدد الساعات التي يستغرقها في العمل الفني في تحقيق حلمه.

فريد أحمد، شاب عشريني، تخرج من معهد حاسبات ومعلومات، يقول: «قدرت إني أعمل حاجة خاصة ليا بطابع مميز من خلال الخشب مش تقليد، وعائلتي من باب الشعرية فجنبي المعز والشرابية، فأنا من صغري الفن ده بيأثر فيا، الفكرة تعتبر بتاخد أطول وقت علشان مش بحب أعمل حاجة سهلة، فبحب الحاجة تكون مختلفة شوية، علشان كده لما أخلصها يكون الجهد باين عليها، يعني مثلًا أفكر فيها أسبوع، والتصميم بياخد مني وقت ممكن يوصل لـ40 ساعة».

وأضاف«فريد»، أن تعبه يزول عندما ينتهي من عمل اللوحات الفنية بالخشب، وأنه في بداية عمله في المجال لم يجد من يقف بجانبه ويدعمه، فقرر أن يتعلم بذاته، ومع التكرار والاطلاع على الأعمال الفنية بخارج مصر.

وتابع: «أكبر عائق بالنسبة لي حجم المكنة اللي بشتغل عليها؛ لأن المكنة مقاسها مختلف، وكل واحد عنده مقاس غير التاني، في مقاسات كبيرة مش متوفرة عندي، أنا عندي المقاس الوسط، فبقدر أشتغل عليه واستفيد بالمساحة بتاعتي».

وتمنى الشاب العشريني أن يبدع في عمل أعمال فنية تتماشى مع التطور التكنولوجي، وأن يكون له طابع خاص ويصبح فنان تشكيلي مشهور.

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