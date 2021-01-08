أمين النواب: برلمان 2021 يقف مع الدولة لخدمة الوطن والمواطن

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إن برلمان ٢٠٢١ سيكون كتفا بكتف مع مؤسسات الدولة المصرية من أجل خدمة الوطن والمواطن.وأضاف في تصريحات له مساء اليوم، أن السلطة التشريعية في مصر دورها فعال لإقرار القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.وأشار إلى أن مجلس النواب خلال فصله التشريعي الأول حقق إنجازا تشريعيا كبيرا، حيث إنها كانت مرحلة تأسيسية، وحققت نهضة تشريعية على كل المستويات.وأكد فوزي، أنه لاتزال التحديات كبيرة والطموحات أكبر على برلمان ٢٠٢١، في ضوء حركة التنمية القائمة بالشارع المصري، ومن ثم سيكون المجلس كتف بكتف مع مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطنين.