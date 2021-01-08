«الغربية» تعلن قرب موعد افتتاح المنطقة الصناعية بالمحلة

أعلنت محافظة الغربية، عن اقتراب افتتاح المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وتعد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المحافظة والتي تقع على مساحة ٣٤ فدان تم تقسيمها إلى ٣ مناطق.المنطقة الأولى: مجمع الصناعات النسيجية مصانع صغيرة، وتبلغ مساحتها ١١ فدان وبها ٦١٥ ورشة ( ٤٨ م٢) بنظام حق الانتفاع وتم الانتهاء منها وجاري افتتاحها.المنطقة الثانية: صناعات متطورة (غذائية، كيمائية، هندسية، غزل ونسيج)، وتبلغ مساحتها ٥٩٠٠٠ م عبارة عن ٤٢. قطعه أراضي متنوعة الأنشطة (منطقة صناعات متطورة) كاملة المرافق وتم طرحها على الخربطة الاستثمارية، ) وجاري التعاقد مع المستثمرين لتسليمهم تلك الأراضي للقيام بالبناء كحق انتفاع لمده ٥٠ سنةالمنطقة الثالثة: على مساحة ١٢ فدان عبارة عن ٣٧ قطعه أراضي متنوعة الأنشطة وجاري الإعداد لطرحها للترفيق عن طريق الهيئة العامة للتنمية.ويتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية سرعة تنفيذ هذا المشروع العملاق من خلال جولاته الميدانية المستمرة بالمحلة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب بمحافظة الغربية.