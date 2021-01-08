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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فصل الكهرباء عن 6 مناطق بمغاغة بالمنيا لأعمال الصيانة غدا

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:26 م
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
المنيا ـ على حسين
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أعلنت الوحدة المحــلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، أنه سيتم فصل مغذي كهرباء علي باشا غدا السبت 9 يناير الجاري لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية المعتـــادة على المغذي حسب البرنامج المعد لذلك.

أوضح المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة أن أعمال الصيانة الدورية لمغذي كهرباء علي باشا ستبدأ من الثامنة صباح غدا السبت على أن يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال في نفس اليوم.

و أضاف رئيس المركز أن المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها خلال الصيانة هي (برج محمد أحمد برج الجزيرة - برج الحاج عبد العزيز - برج رأفت - عزبة علي باشا والعبور ـ بريد العبور - امتداد شارع الثورة ) مشيرا إلي الحرص علي الانتهاء من هذه الأعمال في أقل فترة زمنية.

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