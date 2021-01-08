براتب 2000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بالقليوبية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات الحلويات والشوكولاتة الشهيرة بالقليوبية، وبراتب يتراوح من 1750 جنيها إلى 2000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 فني إنتاج، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01020442777، أو التوجه لمقر الشركة في إسكان الشباب، العبور، القليوبية.