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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التعليم العالي يهنئ أساتذة الجامعات المعينين بمجلس النواب

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:09 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
إسراء جمال
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تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة لأساتذة الجامعات المصرية، لصدور قرار السيد رئيس الجمهورية، بتعيينهم في مجلس النواب الجديد.

وجاءت تعيينات أساتذة الجامعات على النحو التالي:
● الدكتور جمال حلمي محمد السعيد، رئيس جامعة بنها.
● الدكتور محمد محمد زكي محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر.
● الدكتورة فرحة عبدالعزيز الشناوي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق للدراسات العليا.
● الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، الأستاذة في علوم المصريات بجامعة حلوان.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن سعادته البالغة لتعيين السادة أساتذة الجامعات في مجلس النواب، بقرار من السيد رئيس الجمهورية، وقدم تمنياته لهم بخالص التوفيق في أداء مهامهم التي تم تكليفهم بها، بما يدعم ويحقق مصلحة المواطنين وخدمة الوطن.

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