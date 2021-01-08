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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البرازيل تثني على فاعلية لقاح «سنوفاك» الصيني ضد كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:06 م
لقاح سنوفاك
لقاح سنوفاك
سارة الشلقاني
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أظهر لقاح فيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة سينوفاك الصينية معدل فاعلية بنسبة 78% في المراحل المتأخرة من التجارب في البرازيل، مما أعطى دفعة لجهود الصين لتحسين تقنيتها الطبية في الخارج واللحاق بمصنعي اللقاحات الغربيين.

وأعلن المعهد البرازيلي العلمي، الذي أجرى التجارب على اللقاح، أنه سيعمل على تمهيد الطريق لوجود اللقاح في البرازيل، فيما قال جواو دوريا حاكم «ساو باولو»: «النتيجة تعني أن اللقاح يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة لحماية حياة البرازيليين، وهي لحظة تاريخية».

وأوضحت دراسة برازيلية على اللقاح أنه يستخدم نسخة معطلة كيميائيا من فيروس كورونا لإثارة استجابة مناعية، فيما شارك ما يقرب من 13 ألف برازيلي في التجربة المشتركة مع معهد «بوتانتان» في البلاد، والتي بدأت في يوليو.

ويحتاج لقاح سينوفاك إلى التخزين في درجة تبريد تتراوح ما بين 2 و8 درجة مئوية، فيما تحتاج اللقاحات الأمريكية، التي طورها شركة فايزر، إلى التخزين في درجة تبريد أقل من 70 درجة تحت الصفر.

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