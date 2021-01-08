«الإحصاء»: 861.6 مليون دولار زيادة في صادرات مصر للخليج 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لقطر سجلت 655 ألف دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 171 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 484 ألف دولار خلال عام.وأشار جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر لدول الخليج بلغت 4.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 3.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 861.6 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام.