أفزع الأسايطة.. تعرف على حيوان الورل الذي ظهر بترعة الملاح

سيطرت حالة من الذعر على أهالي منطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط، اليوم الجمعة، عقب ظهور أحد الزواحف يشبه التمساح بترعة الملاح، بالمعاينة الأولية تبين أنه حيوان الورل النيلي.تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن حيوان الورل النيلي.- ينتشر الورل النيلي في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الإفريقية ولا سيّما على ضفاف نهر النيل في السودان ومصر.- لا يعيش في المناطق الصحراوية من القارة السمراء·- يتغذى على القوارض والزواحف الأصغر حجما والثعابين والسمك والجيف والطيور الصغيرة وبيض الزواحف والطيور والضفادع والحشرات.- أكبر الحرشفيات الزاحفة في فصيلة الورليات.