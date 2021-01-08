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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أفزع الأسايطة.. تعرف على حيوان الورل الذي ظهر بترعة الملاح

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:12 م
حيوان الورل
حيوان الورل
أريج الجيار
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سيطرت حالة من الذعر على أهالي منطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط، اليوم الجمعة، عقب ظهور أحد الزواحف يشبه التمساح بترعة الملاح، بالمعاينة الأولية تبين أنه حيوان الورل النيلي.

تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن حيوان الورل النيلي.

- ينتشر الورل النيلي في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الإفريقية ولا سيّما على ضفاف نهر النيل في السودان ومصر.
- لا يعيش في المناطق الصحراوية من القارة السمراء·
- يتغذى على القوارض والزواحف الأصغر حجما والثعابين والسمك والجيف والطيور الصغيرة وبيض الزواحف والطيور والضفادع والحشرات.
- أكبر الحرشفيات الزاحفة في فصيلة الورليات.

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