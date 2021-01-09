أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

فنانين تم إعلان شفاءهم من فيروس كورونا الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض كانا أول المتعافين من الإصابة بفيرس كورونا منذ أسبوع، حيث خرج من العزل المنزلي بعد ظهور سلبية مسحته وعاود تصوير أعماله الفنية.

فنانين على مشارف تجاوز الإصابة بفيرس كورونا وكشف الناقد طارق الشناوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه أطمئنان بنفسه علىحالة الفنانة يسرا بعد إرسالها له تسجيل صوتي تطمئنه على استقرار حالتها الصحية بعد تجاوزها المرحلة الصعبة من المرض، كما أكد سلبية مسحة كل من المخرجة هالة خليل والمخرج الشاب أحمد نادر، وأعلن تحسن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، كما أعلنت الإعلامية نجوي إبراهيم تعافيها من الفيروس.





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يشار إلى أن الفنانة نهال عنبر كشفت في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن هناك عدد كبير من الفنانين مصابين بكورونا ويخضعون للعزل المنزلي ولبروتكول العلاج، ولكنها رفضت ذكر اسمائهم لعدم إعلانهم إصابتهم للإعلامـ وأكدت أنهم في نقابة المهن التمثيلية يتابعون عن قرب تطورات كل حالات الفنانين المصابين بكورونا ويقوموا بنقل من يحتاج المستشفى على الفور كما حدث بنقل الفنان هادي الجيار بسبب تدهور حالته الصحية.