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فن

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

السبت 09/يناير/2021 - 07:35 ص
يسرا وكرارة
يسرا وكرارة
أمير محمد خالد
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أصيب خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفنانين بفيرس كورونا وأعلنوا ذلك عبر وسائل الإعلام وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد كبير منهم تعدي الأزمة على خير وعاد لمزوالة عمله وحياته بشكل طبيعي وعدد آخر على مشارف الانتهاء من هذا الفيرس، وتستعرض "الدستور" تطورات الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا.

فنانين تم إعلان شفاءهم من فيروس كورونا

الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض كانا أول المتعافين من الإصابة بفيرس كورونا منذ أسبوع، حيث خرج من العزل المنزلي بعد ظهور سلبية مسحته وعاود تصوير أعماله الفنية.

كما علمت "الدستور" من مصدر داخل نقابة المهن التمثيلية ظهور سلبية مسحة كل من الفنانين كريم فهمي وشريف رمزي والمخرجة إيناس الدغيدي ولكنهم يزالون في العزل المنزلي لإجراء مسحة أخرى للتأكد من تعافيهم بشكل نهائي، كما أن الفنان أمير كرارة اقترب من الخروج من العزل المنزلي بعد انتهاء استقرار حالته الصحية حيث ينتظر نتيجة المسحة الأخيرة. 

فنانين على مشارف تجاوز الإصابة بفيرس كورونا 

وكشف الناقد طارق الشناوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه أطمئنان بنفسه علىحالة الفنانة يسرا بعد إرسالها له تسجيل صوتي تطمئنه على استقرار حالتها الصحية بعد تجاوزها المرحلة الصعبة من المرض، كما أكد سلبية مسحة كل من المخرجة هالة خليل والمخرج الشاب أحمد نادر، وأعلن تحسن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، كما أعلنت الإعلامية نجوي إبراهيم تعافيها من الفيروس.


يشار إلى أن الفنانة نهال عنبر كشفت في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن هناك عدد كبير من الفنانين مصابين بكورونا ويخضعون للعزل المنزلي ولبروتكول العلاج، ولكنها رفضت ذكر اسمائهم لعدم إعلانهم إصابتهم للإعلامـ وأكدت أنهم في نقابة المهن التمثيلية يتابعون عن قرب تطورات كل حالات الفنانين المصابين بكورونا ويقوموا بنقل من يحتاج المستشفى على الفور كما حدث بنقل الفنان هادي الجيار بسبب تدهور حالته الصحية.

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