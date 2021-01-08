طلب التحريات في إصابة 21 شخصا إثر تصادم سيارات بطريق مطروح الساحلي

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة 21 شخصا إثر تصادم سيارات نقل وميكروباص بطريق مطروح الساحلي، بسبب الشبورة المائية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية لمعاينة الحادث ومعرفة أسبابه.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من المقدم أحمد حمادة، رئيس مباحث قسم شرطة برج العرب، يفيد بتصادم عدة سيارات نقل وميكروباص بالكيلو 57 بالطريق الساحلي الرابط بين الإسكندرية ومطروح الساحلي قبل بوابة رسوم مدينة الحمام، بسبب الشبورة المائية الكثيفة.وعلى الفور انتقل العميد رمضان عبد الرحمن، وكيل مباحث غرب الاسكندرية، والعقيد أحمد داود، مفتش مباحث برج العرب، رفقة ضباط إدارة المرور إلى موقع البلاغ وبعد المعاينة والفحص تبين وقوع تصادم بين عدة سيارات نقل وميكروباص ميكروباص لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية.أسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا تم نقلهم الى مستشفى الحمام العام وتلقوا العلاج اللازم حيث أفادت التقارير الطبية بخروج 20 مصابا فور تلقيهم العلاج فيما تبقى حالة واحدة فقط تحت الملاحظة وتحرر المحضر رقم 210 لسنة 2021 برج العرب، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.