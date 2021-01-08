عوض تاج الدين: مصر ستحصل على لقاحات أخرى بخلاف «الصيني»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر ستحصل على لقاحات آخرى بخلاف «الصيني»، حيث أن هناك تواصل مع مختلف الجهات لتنويع اللقاحات المتوفرة في مصر، مضيفا أنها ستصل مصر تدريجيا.





وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تسطيع» المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن كميات اللقاح المتوفرة حاليا لا تكفي العالم، متابعا: "محدش يتخيل أن مصر ستحصل على لقاح سينوفارم فقط، وهناك توافق على حصول مصر على كميات اللقاحات التي نحتاجها من جهات متعددة".