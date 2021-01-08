وزير الأعمال البريطاني رئيسا لقمة المناخ

أعلنت الحكومة البريطانية مساء الجمعة اختيار وزير الأعمال ألوك شارما لرعاية مؤتمر المناخ العالمي المرتقب للأمم المتحدة "كوب26" في جلاسجو.واختار رئيس الوزراء بوريس جونسون شارما رئيسا لقمة "كوب26" التي من المقرر أن تجرى في جلاسجو في نوفمبر المقبل. وإلى جانب منصبه في مجلس الوزراء، يتولى شارما مسؤولية الإعداد للقمة منذ فبراير الماضي.وقال شارما إن "التحدي الأكبر في وقتنا هو التغير المناخي ويجب أن نعمل معا لتحقيق عالم أكثر نظافة وأكثر مراعاة للبيئة، وإعادة البناء بشكل أفضل للأجيال الحالية والقادمة".