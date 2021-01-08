«اغتيالات سياسة وانفصال ولايات».. ماذا سيحدث في أمريكا بعد «الأربعاء العبثي»؟

قال الدكتور توفيق حميد الباحث السياسي في أمريكا، إنه يؤيد تسمية أحداث اقتحام أنصار ترامب للكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي، باسم «الأربعاء العبثي».













وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»: «من قصر النظر أن يظن البعض أن ترامب وراء هذه الأحداث، وأنها ستنتهي برحيله، لكن في الحقيقة ترامب ورائه ٧٥ مليون أمريكي تقريبا يدعمونه».













وتابع: «ترامب إفراز لتيار تشكل في الشارع الأمريكي، وليس رئيسا جاء بالمصادفة وأصبح له أنصار.. المشكلة تكمن في أن الشعب الأمريكي كان معتادا على أنه يقبل بنتيجة الانتخابات سواء جاءت بفوز أ، أو ب، لكن هذا في حالة أنهم يثقون في العملية الانتخابية».