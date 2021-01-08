الخطر الأكبر.. 50% من المصابين بكورونا بسبب "مرضى بلا أعراض"

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن 50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تنتقل إليهم العدوى من أشخاص مصابين ولا يظهر عليهم أعراض المرض، وهو ما يزيد من خطر ارتفاع معدل الإصابات والوفيات.

وأثبتت الدراسة الأمريكية أن ما لا يقل عن 50% من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تنتقل عن طريق أشخاص لا تظهر عليهم أعراض، سواء الذين لم تظهر عليهم الأعراض مطلقًا، أو من لم تبدأ الأعراضهم في الظهور عليهم بعد.

وقال مؤلفو الدراسة إن النتائج تؤكد ضرورة ان يلتزم الأشخاص الذين لا يشعرون بأي أعراض باتباع إرشادات الصحة العامة، والحفاظ على ارتداء أقنعة الوجه «الكمامة» ومسافات التباعد الاجتماعي.

وأوضحت الدارسة، التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن النتائج تشير إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قدمت في نوفمبر إن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض يقدر أنهم يمثلون أكثر من 50% من حالات العدوى بكورونا.

وأشار جاي بتلر نائب مدير الأمراض المعدية في مركز السيطرة على الأمراض والمؤلف الرئيسي للدراسة، إلى أن النتائج تؤكد ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وأبرزها ارتداء الكمامت والمسافة الآمنة مع الأخرين، حتى وإن بدوا أصحاء.

وأضاف بتلر، في حديثه لموقع «بيزنيس إنسايدر» الأمريكي،: "لا يزال هناك بعض الجدل حول قيمة أقنعة الوجه (الكمامات)، والتباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين للحد من الانتشار، والدراسة توضح أنه في حين أن فحص الأعراض قد يكون له بعض القيمة، إلا أن الالتزام بقواعد الإرشادات الصحية يجب الالتزام بها".

وأجرى الباحثون دراستهم على ثلاثة مجموعات، وهم أشخاص لم تظهر عليهم الأعراض بعد، وأشخاص لم تظهر عليهم أي أعراض مطلقا، ومن ظهر عليهم الأعراض.

ووجدت الدراسة أن 30% من الأشخاص لم تظهر عليهم أعراض، وكانوا ناقلين للعدوى بنسبة 75%، فيما كشفت أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض ينقلون ما لا يقل عن 50% من الإصابات الجديدة.