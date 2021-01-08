رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطر الأكبر.. 50% من المصابين بكورونا بسبب "مرضى بلا أعراض"

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:48 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
طباعة
كشفت دراسة أمريكية جديدة أن 50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تنتقل إليهم العدوى من أشخاص مصابين ولا يظهر عليهم أعراض المرض، وهو ما يزيد من خطر ارتفاع معدل الإصابات والوفيات.
وأثبتت الدراسة الأمريكية أن ما لا يقل عن 50% من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تنتقل عن طريق أشخاص لا تظهر عليهم أعراض، سواء الذين لم تظهر عليهم الأعراض مطلقًا، أو من لم تبدأ الأعراضهم في الظهور عليهم بعد.
وقال مؤلفو الدراسة إن النتائج تؤكد ضرورة ان يلتزم الأشخاص الذين لا يشعرون بأي أعراض باتباع إرشادات الصحة العامة، والحفاظ على ارتداء أقنعة الوجه «الكمامة» ومسافات التباعد الاجتماعي.
وأوضحت الدارسة، التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن النتائج تشير إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قدمت في نوفمبر إن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض يقدر أنهم يمثلون أكثر من 50% من حالات العدوى بكورونا.
وأشار جاي بتلر نائب مدير الأمراض المعدية في مركز السيطرة على الأمراض والمؤلف الرئيسي للدراسة، إلى أن النتائج تؤكد ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وأبرزها ارتداء الكمامت والمسافة الآمنة مع الأخرين، حتى وإن بدوا أصحاء.
وأضاف بتلر، في حديثه لموقع «بيزنيس إنسايدر» الأمريكي،: "لا يزال هناك بعض الجدل حول قيمة أقنعة الوجه (الكمامات)، والتباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين للحد من الانتشار، والدراسة توضح أنه في حين أن فحص الأعراض قد يكون له بعض القيمة، إلا أن الالتزام بقواعد الإرشادات الصحية يجب الالتزام بها".
وأجرى الباحثون دراستهم على ثلاثة مجموعات، وهم أشخاص لم تظهر عليهم الأعراض بعد، وأشخاص لم تظهر عليهم أي أعراض مطلقا، ومن ظهر عليهم الأعراض.
ووجدت الدراسة أن 30% من الأشخاص لم تظهر عليهم أعراض، وكانوا ناقلين للعدوى بنسبة 75%، فيما كشفت أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض ينقلون ما لا يقل عن 50% من الإصابات الجديدة.

موضوعات متعلقة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

«البيئة» تكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بأسيوط

عبدالله جمعة يكذب فاروق جعفر (صورة)

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

أيام زمان

بسبب قبلة عماد حمدى.. غيرة وزعل بين محمد فوزى ومديحة يسرى وصديقه عز الدين ذوالفقار

«عاملة زي البغبغان».. هكذا أبكى إسماعيل ياسين هند رستم

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

تحفة فنية.. قصة تشيخوف المباغتة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن