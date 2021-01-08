محمد الباز: «اتفاق العلا» مصالحة باردة مع قطر.. المصريون لن ينسوا ما حدث

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنه بعد توقيع اتفاق التضامن والمصالحة مع قطر في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بمدينة العلا السعودية، لن تتحول نظرة مصر إلى قطر باعتبارها ملاكًا، وأن كل الأمور ستعود طبيعية.













وأضاف في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن كثيرين سيتعاملون مع هذه المصالحة باعتبارها مصالحة باردة، موضحا أن المصريين لن ينسوا ما حدث لهم منذ عام ٢٠١١، قد يحدث تقارب اقتصادي ودبلوماسي، لكن لن تعود الأوضاع كما هي.







