حاكم مصرف لبنان: ربط العملة بالدولار انتهى

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الجمعة إن عهد ربط العملة بالدولار انتهى، لكنه قال إن أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.جاءت تصريحات سلامة في مقابلة مع فرانس 24، وعند سؤاله خلال المقابلة عما إذا كانت مرحلة الربط بالدولار قد انتهت، رد سلامة: "الربط انتهى".وعندما سئل عما إذا كان هذا يعني أن العملة الآن جرى تعويمها، قال سلامة لرويترز إن تصريحاته جرى إخراجها من سياقها.وقال: "قلت اعتمادا على صندوق النقد الدولي.. الدقة مهمة".