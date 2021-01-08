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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يلتقي بلينكن الذي سماه بايدن لخلافته لـ«انتقال منظم»

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:57 م
بومبيو
بومبيو
وكالات
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التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، للمرة الأولى أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس المنتخب جو بايدن، وفق ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية.

وقال المسؤول إن "اجتماعهما كان مثمرا جدا"، لافتا إلى أن غايته كانت "تسهيل انتقال منظم والتأكد من حماية المصالح الأمريكية في الخارج".

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