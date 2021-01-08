بومبيو يلتقي بلينكن الذي سماه بايدن لخلافته لـ«انتقال منظم»

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، للمرة الأولى أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس المنتخب جو بايدن، وفق ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية.وقال المسؤول إن "اجتماعهما كان مثمرا جدا"، لافتا إلى أن غايته كانت "تسهيل انتقال منظم والتأكد من حماية المصالح الأمريكية في الخارج".