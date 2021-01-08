محمود حميدة وبيومي فؤاد يقتربان من التعاقد على «في عز الضهر»

بالرغم من توقف تحضيرات فيلم "في عز الضهر" بشكل مؤقت بسبب تعرض مخرج العمل مرقس عادل للإصابة بفيرس كورونا إلا الجهة المنتجة تواصل التعاقد مع الفنانين الذي تم الاستقرار عليهم، كما تواصل المفاوضات مع باقي النجوم المرشحين والذين وصلت مع أغلبهم لموافقات مبدئية لمشاركة النجم العالمي المصري مينا مسعود بطولة أول أفلامه في مصر.والفيلم تعاقد عليه بشكل رسمي حتى الآن كل من هنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز ومحمود حجازي وميرنا نور الدين.وعلمت "الدستور" أن الجهة المنتجة حاليًا تفاوض النجمين محمود حميدة وبيومي فؤاد للانضمام لقائمة أبطال الفيلم ووصلت معهم لاتفاقات نهائية ومن المفترض تعاقدهم رسميا خلال أيام.وتدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة حول زعيم عصابة يهرب إلى مصر ويقدم هذه الشخصية مينا مسعود.