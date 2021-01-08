رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود حميدة وبيومي فؤاد يقتربان من التعاقد على «في عز الضهر»

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:07 م
محمود حميدة
محمود حميدة
أمير محمد خالد
طباعة
بالرغم من توقف تحضيرات فيلم "في عز الضهر" بشكل مؤقت بسبب تعرض مخرج العمل مرقس عادل للإصابة بفيرس كورونا إلا الجهة المنتجة تواصل التعاقد مع الفنانين الذي تم الاستقرار عليهم، كما تواصل المفاوضات مع باقي النجوم المرشحين والذين وصلت مع أغلبهم لموافقات مبدئية لمشاركة النجم العالمي المصري مينا مسعود بطولة أول أفلامه في مصر.

والفيلم تعاقد عليه بشكل رسمي حتى الآن كل من هنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز ومحمود حجازي وميرنا نور الدين.

وعلمت "الدستور" أن الجهة المنتجة حاليًا تفاوض النجمين محمود حميدة وبيومي فؤاد للانضمام لقائمة أبطال الفيلم ووصلت معهم لاتفاقات نهائية ومن المفترض تعاقدهم رسميا خلال أيام.

وتدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة حول زعيم عصابة يهرب إلى مصر ويقدم هذه الشخصية مينا مسعود.

موضوعات متعلقة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

«البيئة» تكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بأسيوط

عبدالله جمعة يكذب فاروق جعفر (صورة)

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

أيام زمان

بسبب قبلة عماد حمدى.. غيرة وزعل بين محمد فوزى ومديحة يسرى وصديقه عز الدين ذوالفقار

«عاملة زي البغبغان».. هكذا أبكى إسماعيل ياسين هند رستم

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

تحفة فنية.. قصة تشيخوف المباغتة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن