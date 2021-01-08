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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سيد رجب: «كيرة والجن» عمل ضخم وأقدم فيه شخصية مهمة وجديدة

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:57 م
الفنان سيد رجب
الفنان سيد رجب
أمير محمد خالد
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كشف الفنان سيد رجب، أن تصوير فيلم "كيرة والجن" لم ينته حتى الآن ولكنهم متوقفين لفترة، على أن يعودوا مرة أخرى الفترة المقبلة بسبب انشغال كل أبطاله بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية.

وقال "رجب" لـ"الدستور"، إنه عمل ضخم ويقدم فيه شخصية مهمة وجديدة ومختلفة عليه وهو أحد أفراد المقاومة الوطنية ولكن رفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى، مؤكدًا أنه حضر لشخصيته وللفيلم بشكل جيد لأنه يدور في حقبة زمينه قديمة له خصوصيتها وطبيعتها المختلفة في كل شيء.

وأضاف، أنه يطل على جمهوره في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل "تقاطع طرق"، مؤكدًا أنهم يقوموا بتصويره من العام الماضي حيث تأجل بسبب انتشار فيرس كورونا.

وأوضح صناع العمل من المفترض أن يسافروا للخارج ولكن لم يحدث بسبب انتشار الفيروس، مؤكدا أنه شخصيته في المسلسل مركبة وبذل فيها مجهود كبير وتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

وعن أحدث تجاربه الفنية، أكد أنه تعاقد منذ فترة على بطولة مسلسل "المنصة" وهو عمل درامي عربي مشترك مع ممثلين سوريين من إخراج ياسر سامي وسيتم عرضه على إحدى المنصات.

وبخصوص فيلم "الشايب" مع آسر ياسين، أكد أن لا يوجد أي تفاصيل جديدة بخصوصه ولم يحددوا موعد بدا تصويره حتى الآن.

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