الأمم المتحدة: مقتل 13 في هجوم نفذته انتحارية بالكاميرون

ذكر تقرير أمني للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 13 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، لقوا حتفهم في هجوم نفذته انتحارية استهدفت حشدا من الفارين من هجوم مسلح شمال الكاميرون.ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن التفجير أو الهجوم الذي وقع على بلدة موزوجو في إقليم أقصى الشمال بالقرب من الحدود مع نيجيريا.وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه رويترز أن مهاجمين نفذوا هجومهم في الصباح الباكر عندما أطلقوا النار في الهواء.وأضاف: "فر السكان المذعورون إلى الغابة. وفي ذلك الوقت انغمست امرأة تحمل عبوة ناسفة وسط حشد الفارين وفجرت العبوة".وجاء في المذكرة أن الضحايا رجال ونساء وأطفال.وفي السابق شن مقاتلون من جماعة بوكو حرام النيجيرية، التي تحاول منذ عقد إقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا، هجمات عبر الحدود.ولم تعلق حكومة الكاميرون على الفور على الهجوم.